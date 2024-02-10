السومرية تنشر جدول اعمال جلستي البرلمان الاثنين والثلاثاء المقبلين

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بغداد - ياسين صفوان - السومرية تنشر جدول اعمال جلستي البرلمان الاثنين والثلاثاء المقبلينتنشر وكالة الخليج 365، جدول أعمال جلستي مجلس النواب المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتضمنت جلسة الاثنين، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعقاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين العراق وكوريا الجنوبية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019



اما جلسة الثلاثاء فتضمنت، استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات، اما الفقرة الثالثة القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة، والرابعة القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1018 لسنة 1982 و(554 لسنة 1983)وتضمنت الفقرة الخامسة، القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المراءةوالأخيرة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50_ 56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016.

وتبدأ الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحاً

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