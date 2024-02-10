انت الان تتابع خبر مقرب من السيد الصدر: النجف بعيدة عن كل مظاهرة بلا مركزية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء السبت، أن محافظة النجف بعيدة عن كل مظاهرة بلا مركزية.

وقال صالح محمد العراقي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "محافظة النجف الأشرف بعيدة عن كل مظاهرة بلا مركزية.. وإن كانت عفوية".

وأضاف "وإبعاد محافظ نزيه لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة.. لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن فيها"، مختتماً "قوله تعالى فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى‏ ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسدِينَ".

وانتخب مجلس محافظة النجف الاشرف، يوم الاثنين الماضي، يوسف الكناوي لمنصب المحافظ.