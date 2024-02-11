انت الان تتابع خبر واشنطن تبرم صفقة تبادل مع طالبان.. سجين امريكي مقابل مساعد بن لادن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت تلك المصادر أن "أميركا وافقت على إطلاق سراح محمد رحيم الأفغاني الذي عمل مساعداً خاصاً لبن لادن، بالإضافة إلى سجين أفغاني آخر، مقابل تحرير المعتقل الأميركي في سجون طالبان رايان كوربيت".

ومن المتوقع بأن تتم صفقة التبادل غدا الإثنين.



وكانت استخبارات طالبان قد القت القبض على كوربيت في العاشر من اب 2022، بعد أيام من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

أما سبب اعتقاله، فيعود بحسب المصادر، إلى "اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وعلاقته بكشف مقر إقامة الظواهري في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة كابل".

يذكر أن مساعد بن لادن كان اعتقل من قبل القوات الباكستانية، في 2007 خلال استقلاله حافلة عامة في مدينة لاهور.

ثم نُقل بعدها إلى سجن غوانتنامو الشهير في العام 2008.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 2 اب 2022 أن بلاده قتلت الظواهري في كابل.

ومثّل مقتل الظواهري أكبر ضربة يتعرض لها تنظيم القاعدة منذ ان قتلت قوات أميركية خاصة بن لادن عام 2011، كما أثار الشكوك حينها حول مدى إيفاء طالبان بتعهدها عدم إيواء مجموعات إرهابية مسلحة.

