انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تلزم اللجان النيابية بعدة ضوابط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة بتوقيع مدير مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، ناظم الساعدي، "نرفق اليكم صورة من كتاب مستشار شؤون التشريع والمستشار القانوني لمجلس النواب ذي العدد 15 في 7 شباط 2024 المتضمن الرأي القانوني بشأن نصاب انعقاد اجتماعات اللجان:1- ان انعقاد اجتماع اللجنة النيابية يتطلب اكتمال النصاب بحضور اغلبية عدد أعضاءها.

2- ان قرار اللجنة بدعوى الوزراء ووكلاء الوزرات وأصحاب الدرجات الخاصة (وغيرهم من موظفي الدولة) يكون بموافقة أغلبية أعضاءها.

3- أن حضور المسؤول المعني (المدعو) يكون في اجتماع للجنة مكتمل النصاب".

وأضافت، أنه "بصدده وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة (محسن المندلاوي) الالتزام بمضمونه".

وجاءت هذه التوجيهات لمنع استغلال السلطة لمنافع شخصية من قبل بعض اللجان في مجلس النواب.

وفي وقت سابق، طالب مراقبون، رئيس البرلمان المقبل بضبط عمل اللجان النيابية، "لكون أغلبية اللجان لا تعمل وفق اختصاصها".