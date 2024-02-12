مجلس النواب يعقد جلسته الـ6 من الفصل التشريعي الأول.. تتضمن 3 فقرات

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 6 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 168 نائباً.

وبعدها، أدى حبيب هاشم عبد علي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب، بدلاً من عدنان فيحان الذي أصبح محافظاً لبابل، بحسب البيان.

وتتضمن هذه الجلسة، 3 فقرات من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون للتعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.