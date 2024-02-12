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انت الان تتابع خبر "المرور والأعضاء البشرية".. تفاصيل جلسة البرلمان الـ6 من الفصل التشريعي الأول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتضمنت هذه الجلسة، 3 فقرات من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون للتعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
المكتب الإعلامي لمجلس النواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 6 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 168 نائباً.
الى ذلك، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي جاء لتنظيم تظليل زجاج العجلات او التي تحمل ستائر رسميا وتعظيم إيرادات الدولة، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، من اجل تنظيم المراكز القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الايصاء للمتبرعين بأعضائهم وإعطاء حماية ومساحة للأطباء لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ليساهم بتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى.
يشار الى ان في الجلسة السابقة (الـ5) التي انعقدت يوم الخميس 1 شباط/ فبراير 2024، طلب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، من اعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية، ومجلس النواب صوت على نص القرار.
فيما، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية، الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الاعمال، وبعدها رفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.
جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء: