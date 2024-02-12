انت الان تتابع خبر بإطلالة ملكية... نانسي العربية الوحيدة التي أحيت حفل افتتاح فندق "ون آند أونلي ون زعبيل" بدبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا تزال أصداء حفل إفتتاح فندق ومنتجع "One&Only One Za'abeel" في دبي، حديث الساعة، وحضره نخبة كبيرة من نجوم ومشاهير الوطن العربي والعالم، وخطفت النجمات العربيات الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة والمميّزة، وأبرزهن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وإختار منظمو الحفل من بين النجمات العربيات، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل الإفتتاح، إلى جانب الفنانة العالمية جنيفر لوبيز. وأطلّت نانسي بإطلالة ملكية ناعمة لحظة وصولها إلى الحفل الضخم، وأطلّت بفستان أنيق باللون الكريميّ من دار "maison Valentino" وجاء ضيقاً من الأعلى مع ياقة عالية وأكمام طويلة ذات تصميم منتفخ مع خصر محدد، لينسدل بإتساع الى الأسفل، كما تمّ تزيين الفستان بتطريزات كريستالية لامعة، وأضافت إليه لمسة من الرقيّ. وحملت نانسي في يدها حقيبة معدنية من دار "فالنتينو" أيضاً.

ومن الناحية الجمالية، إختارت نانسي عجرم تسريحة شعر كعكة مرفوعة مع خصلات على وجهها، وطبّقت مكياجاً ترابياً ناعماً منحها ملامح أنثوية ناعمة.

ولاقت إطلالة النجمة نانسي عجرم إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الذين عبّروا عن ذلك من خلال التعليقات على صور الفنانة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستقرام، ومنها: "ناااار هاللوك بياخذ البي"، "خطفتي الأضواء من الكل ننوس"، "تحفة خطيييييرة حلوة جميلة مبهرة رووووعة"، "جمالك يا احلى ملكة".

من جانبها، قدمت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيزعرضاً خاصاً في حفل إفتتاح الفندق. وأطلّت جي لو على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة باللون الأسود من "Giambattista Valli" مع قفازات بيضاء وحقيبة يد مطابقة مع الفستان. وغيّرت النجمة العالمية ملابسها على خشبة المسرح حيث إرتدت بذلة مطرزة بالترتر مع سترة من الفرو.

إطلالات النجمات الأخريات

من ناحية الفنانة مايا دياب، إختارت كعادتها إطلالة غير تقليديّة وجريئة جداً، فإرتدت فستاناً قصيراً وضيقاً من قماش الدانتيل الأسود بالكامل وتميّز بياقة عالية وأكمام طويلة على شكل قفازات، وزيّنت الفستان بكشكش من الدانتيل المتطاير من الجوانب، ونسّقت مايا مع الفستان حذاء عالي يعلو الركبة مصمّم من الدانتيل المطرّز أيضاً.

وإستعرضت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو جمالها بفستان باللون الأسود الضيّق من قماش الشيفون المطرز بالكامل وبحبيبات كريستالية سوداء لامعة، وجاء مفتوحاً عند الكتفَين، مع صيحة الأكمام على شكل قفازات تنتهي بالريش الطويل اللافت، مما أضاف لمسة من الأناقة والفخامة إلى الفستان الذي إختارته النجمة من مجموعة المصمم رامي سلمون.