انت الان تتابع خبر الجمالي يوجه رسالة للحكومة بشأن التفاوض مع أمريكا: لا تضيعوها فيطمع بكم عدوكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجمالي ذكر في تغريدة تابعتها الخليج 365، "الشهيد الصماد رحمه الله يقول إذا أردت السلام عليك بحمل السلاح.. رسالة بليغة لكل من يفاوض وخصوصا الحكومة العراقية لان من تتفاوضون معه لديه العديد من الاوراق منها اقتصادية وسياسية واجتماعية إضافة الى العسكرية وأنتم لا تملكون آلا ورقة المقاومة فلا تضيعوها فيطمع بكم عدوكم ولا يقيم لكم وزنا وهذا ما توحي به تصريحات البنتاغون الأخيرة.



التغريدة ادناه:

وأعلن في 5 سبتمبر/ أيلول 2014 عن تأسيس "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، إبان إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إثر اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات شاسعة من العراق فضلاً عن سيطرته على مدن وبلدات مختلفة في شمال سوريا وشرقها.

وكانت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا أولى الدول التي انضمت للتحالف، قبل أن يتسع تدريجياً بالأسابيع اللاحقة للإعلان، ليبلغ 86 كياناً (81 دولة و5 منظمات أممية وإقليمية).