انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان ترسيخ الامن في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، السيد غلام حسين محسني إيجئي، في مقر إقامته ببغداد".وأضاف: "شهد اللقاء، استعراض العلاقات التأريخية التي تجمع البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز التعاون بين بغداد وطهران وعلى جميع الصعد".

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "أمن العراق وإيران واحد، وأن الحكومة العراقية حريصة على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين، مشيرا إلى استمرار البلدين بالعمل سوية على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني".

وشدد الأعرجي، "على أهمية العمل على ترسيخ أمن واستقرار المنطقة من خلال تعاون البلدين في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم، مجددا التأكيد على أن الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو أية دولة أخرى، مبينا أن موقف العراق الثابت هو رفض وإدانة ما يحدث من قتل للأبرياء في قطاع غزة".

من جانبه أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، "أهمية تكاتف البلدين من أجل الجميع، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق الأمن المستدام، وبما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة والعالم".

