انت الان تتابع خبر دب وقلب الحب يطيحان بتاجرة مخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الفيديو الذى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الشرطي وهو يجلس على إحدى ركبتيه ويحمل لافتة "انت سبب ابتسامتى ".

هذه المرة، قام الضابط، بدون قناعه ولكن لا يزال يرتدي زي الدب، بوضعها في الأصفاد. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.



قامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات من منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.

ولم تكن هي المرة الوحيدة التي يقوم بها رجال الشرطة في بيرو بالتنكر، حيث إن أحد ضباط الوحدة السريين تنكر فى وقت سابق في زي سانتا كلوز قبل مداهمة أخرى للمخدرات، ما أدى إلى تشتيت الانتباه عن طريق كسر الباب الأمامي لوكر مخدرات يصعب الوصول إليه بمطرقة ثقيلة بينما اقتحم ضباط آخرون الطابق الثاني من خلال النافذة.

