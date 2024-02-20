انت الان تتابع خبر السماء تجود على العراق.. الخزين المائي ارتفع 50% خلال 60 يومًا فقط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في تصريحات متلفزة انه من نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) وحتى الان زاد الخزين المائي بحدود 5 مليار متر مكعب، من ضمنها مليار متر مكعب خلال اليومين الماضيين فقط.

وقبل عام من الان، كان الخزين المائي للعراق يبلغ 7 مليار متر مكعب فقط، وهو ادنى خزين مائي مسجل في تاريخ البلاد، ومن ثم ارتفعت الاطلاقات المائية من تركيا تدريجيا ولمدة فترة قليلة مما تسبب برفع خزين المياه لدى العراق الى نحو 11 مليار متر مكعب فيما استخدم بعض هذا الخزين خلال الأشهر الماضية.



وباضافة هذه الكميات المتحققة خلال شهرين فقط سيكون الخزين المائي قد ارتفع الى نحو 15 مليار متر مكعب، هذا يعني ان الخزين المائي العراق ارتفع 50% بغضون 60 يوميًا فقط، وهو تطور كبير يعود الفضل فيه إلى الامطار.

ويكفي هذا الخزين المائي لوحده في حال عدم استخدامه وفي حال "جفاف دجلة والفرات" فأن الخزين سيكفي العراق للشرب لمدة 3 سنوات.