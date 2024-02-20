انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث لـ السومرية حول كيفية إبعاد مشاريع فك الاختناقات عن دائرة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني لمراسل السومرية، "عملنا منذ أولى الخطوات على أن تكون هذه المشاريع بعيدة عن الفساد على العكس من المشاريع السابقة التي كانت منذ التخطيط لها يتم إدخالها في دهاليز تستثمر من قبل الفاسدين".وأضاف، "نعمل بدقة على تنفيذ هذه المشاريع من خلال لجان مختصة من رئاسة الوزراء بالتعاون مع لجان أخرى مختصة من مجلس النواب".

وشدد رئيس الوزراء، بالقول: "لن نتهاون مع من يحاول إدخال هذه المشاريع في دائرة الفساد".

وقدم السوداني، اعتذاراً للمواطنين "لأن هذه المشاريع وأعمال إنجازها ربما تسببت في زحامات واختناقات مرورية"، لكنه تعهد بأن "يمثل إتمام هذه المشاريع حلاً للزحامات المرورية في العاصمة بغداد".