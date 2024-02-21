انت الان تتابع خبر العراق وواشنطن يؤكدان استمرار جولات الحوار لإنهاء مهام التحالف الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"الخليج 365"، أن "اللقاء، شهد بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة، المعنية بتنظيم إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء ناقش أيضا الملفات التي ستُطرح خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، وآلية التعاون ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، واللجان المشكلة بهذا الخصوص".