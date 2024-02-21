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الديمقراطي الكردستاني يرحب بقرار "الاتحادية": لا نمانع توطين الرواتب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث لـ"الخليج 365"، إن "قرارات المحكمة الاتحادية قرارات باتة وملزمة ولا يوجد لدينا أي اعتراض عليها"، مشيرا الى ان "الإقليم ليست لديه أي مشكلة في توطين رواتب موظفيه".

وأضاف عبد الكريم، أن "المشكلة تكمن في بغداد وعدم ارسالها رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، إلزام الجهات الحكومية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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