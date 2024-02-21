انت الان تتابع خبر "مختلف عن سابقاته".. البرلمان يحتضن اجتماعاً بشأن القبول في الدراسات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت اليوم الاربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والكادر المتقدم في الوزارة".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "خطة الوزارة للدراسات العليا ٢٠٢٤-٢٠٢٥".

واتفق المجتمعون، على "اعداد خطة حقيقية تتناسب وحاجة البلد وتكون مختلفة عن السنوات السابقة لاسيما التخصصات الطبية والهندسية والعلوم، على مستوى البرامج الدراسية وعدد المقاعد".