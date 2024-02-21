انت الان تتابع خبر تدير حقولاً في بغداد وواسط.. مطالب برلمانية بضبط تحركات "زينهوا" الصينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب نواب، فإن "اغلب تحركاتهم تكاد تكون مشبوهة خصوصا في وقت سابق حيث تم استبعاد مدير عام الشركة من العراق (چن بي) من قبل جهاز المخابرات لأسباب امنية، ولكون اغلب حركاتهم تتم بسيارات مصفحة تحمل لوحات حكومية دون موافقات من قيادة العمليات المشتركة (وهي مخالفة لقانون الشركات الأمنية)".وبينوا، أن "ذلك يدل على عدم احترام القوانين العراقية وهنا نطلب تدخل هيئة النزاهة لشكيل لجنة تحقيقية بحق المخالفين لكون المشغل احالة مناقصة إلى شركة مزورة ومستمر بدفع مستحقاتهم المالية متجاهل كتاب الهيئة العامة للضرائب و المتضمن عدم ثبوت تقديم كتاب مزور، وكذلك لم تقم شركة نفط الوسط على وضع الشركة المزورة ( برج المستقبل للتجارة العامة والمقاولات المحدودة ) في القائمة السوداء لثبوت التزوير".

وحسب كتاب وزارة التخطيط "يمكن اجراء وضع الشركة بالقائمة السوداء وكذلك استبعاد الشركة من المشاركة بالمناقصات وحسب تعليمات الموحدة الصادر من وزارة النفط فقرة ٥-٣ الممارسات المحظورة مع ما ذكر انفاً، لكن نفط الوسط لا تزال تغض النظر".

وتم تعاقد شركة EBS المشغلة لحقل شرقي بغداد مع الشركة المزورة لتجهيز الإطعام لمناقصة "035/sc/ 2022".