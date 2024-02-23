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انت الان تتابع خبر أبرزها ميتسوبيشي ميراج.. سيارات تودع العالم قريبا والان مع التفاصيل
* ألفا روميو
القائمة ستضم مجموعة مختلفة من موديلات تابعة لماركة ألفا روميو الإيطالية، تقرر وقف تصنيعها رسميا مع بداية عام 2025.
من ضمن هذه الموديلات، طراز Giulia Quadrifoglio، وطراز Stelvio Quadrifoglio المنتمي لفئة SUV.
* شيفروليه Camaro
طراز شيفروليه كمارو سيكون ضمن الموديلات التي يتقرر وقف تصنيعها بداية من عام 2025، سيكون هذا الجيل السادس من طراز كمارو هو الأير من طراز كمارو الرياضي.
الجيل السادس من كمارو، إنطلق تصنيعه للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2023، وانتج منه فئات بمحرك ينتج قوة 650 حصانا.
* فورد Escape
طراز فورد Escape سيكون من ضمن الموديلات المقرر وقف تصنيعها بداية من عام 2025 المقبل، رغم ما حققه من مبيعات مميزة خلال العام الماضي.
الطراز حقق مبيعات خلال العام الماضي بلغت 140,000 نسخة، وتنتهي رحلته بالاسواق بعد استمرارية لمدة 23 عاما.
* ميتسوبيشي Mirage
قررت ماركة ميتسوبيشي وقف طرح طراز Mirage بكلا الفئات المتاحة منه، بما يشمل الفئة السيدان والفئة الهاتشباك.
الطراز كان متاحا للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 17,955 دولار، ويتوقف طرحه رسميا مع نهاية عام 2024.
* شاحنة Titan
تراجع المبيعات خلال عام 2023 الماضي دفع شركة نيسان لاتخاذ قرار وقف طرح الشاحنة Titan بشكل نهائي بداية من عام 2025 المقبل.
ووفق ما ذكر موقع "موتور وان"، حققت الشاحنة مبيعات أقل من 20,000 نسخة خلال عام 2023.