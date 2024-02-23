أبرزها ميتسوبيشي ميراج.. سيارات تودع العالم قريبا

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة السيارات التي تقرر وقف طرحها للأسواق بداية من عام 2025، كقائمة لأول ضحايا وقف التصنيع من المتوقع أن تتجدد على مدار العام الجاري.

* ألفا روميو

القائمة ستضم مجموعة مختلفة من موديلات تابعة لماركة ألفا روميو الإيطالية، تقرر وقف تصنيعها رسميا مع بداية عام 2025.



من ضمن هذه الموديلات، طراز Giulia Quadrifoglio، وطراز Stelvio Quadrifoglio المنتمي لفئة SUV.