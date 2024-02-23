انت الان تتابع خبر ساوموا ذويه على 60 مليوناً.. تحرير مختطف والإطاحة بخاطفيه في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود بلاغ عن حالة خطف لمواطن في محافظة الديوانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً إلى الجهد الفني والميداني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من تحديد مكان المختطف".وأضاف، "حيث أُرسلت قوة إلى المكان المحدد بدقة وبعد اقتحامه تم تحرير المختطف والقبض على العصابة الخاطفة المكونة من (٤) أشخاص بينهم إمرأة، وقد اعترفوا باستدراجهم للمختطف إلى منزلهم وتقييده لأيام عدة ومساومة ذويه على مبلغ (٦٠) مليون دينار عراقي أو قتله".

وأشار البيان إلى، "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل بناءً على ما اقترفوه".

