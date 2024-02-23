انت الان تتابع خبر مواجهات متوازنة في دور الـ 16 بالدوري الأوروبي.. اليك تفاصيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب القرعة فإن وست هام يونايتد الإنكليزي حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي سيواجه فرايبورغ الألماني، بينما سيلتقي روما الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي مع برايتون آند هوف ألبيون المنتمي لجنوب إنكلترا.كما أوقعت القرعة فياريال الإسباني بطل نسخة 2020-2021 في مواجهة أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وسيلتقي ميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي بينما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع غلاسجو رينجرز الاسكتلندي وسيواجه سبورتنغ لشبونة البرتغالي نظيره الإيطالي أتلانتا.

وستقام مباريات الذهاب في السابع من مارس المقبل فيما عدا مباراة سبورتنغ وأتلانتا التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل.

