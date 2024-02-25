انت الان تتابع خبر كاساس ينشر صورة في نادي تورينو الإيطالي.. تعرف على سر الزيارة "المفاجئة" والان مع التفاصيل

ونشر المدير الفني لمنتخب العراق، صورًا، عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، تكشف عن تواجده ومتابعته للاعب في التدريبات تمهيدًا لانضمامه لصفوف "أسود الرافدين".

وكان نادي تورينو قد تعاقد مع المدافع الشاب قادما من صفوف نادي ألبورغ الدنماركي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتقل آدم طالب لصفوف ألبورغ الدنماركي في موسم 22/23 قادما من صفوف FCN Youth الدنماركي، ليتدرج في صفوفه حتى جذب أنظار مسؤولي نادي تورينو.

وانضم اللاعب صاحب الـ 17 عامًا حاليًّا لصفوف المنتخب العراقي للشباب في مارس 2023، حيث خاض معه حتى الآن 12 مباراة.

ويشغل آدم طالب أكثر من مركز داخل الملعب، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، كما يستطيع التواجد في مركز المدافع الأيمن، وتظهر إمكاناته في هذا المركز أكثر؛ لأنه دائماً ما يشارك في الهجمات ويقوم بصناعة الأهداف إلى زملائه الآخرين، ويمتاز أيضا بالطول الفارع، إذ يبلغ طوله 1.85 سم.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الفلبيني، يوم 21 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.