خطوبة "آشتي حديد" كانت تمثيلية!.. "الشويلي" يخرج بفيديو ويصدم الجميع (شاهد)

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت مقاطع مصورة وصور رصدتها الخليج 365، من حفل خطوبة "آشتي حديد"، حيث يجلس "الشويلي" بجانبها.

لكن الشخص الذي ظهر معها "رضا حيدر الشويلي"، نفى ذلك، وخرج بفيديو أطلعت عليه الخليج 365، وقال ان الفنانة "آشتي حديد" اخت وصديقة وكانت قد أعلنت خطوبتها قبل فترة، لكن "تفركشت" الخطوبة الامر الذي دفع "آشتي" الى مطالبتها بأن أقوم بتمثيل دور خطيبها".

كما اضاف انه وافق على طلب "آشتي حديد"، لكن بشرط عدم نشر أو ظهور صوره وذلك تحسباً للمردود السلبي الامر التي وافقت عليه الفنانة، مشيرا الى أنه تفاجأ من انتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الامر تسبب بمردود سلبي من الناحية العشائرية كونه من عائلة معروفة. وذكر انه لا شي يربطه بالفنانة "آشتي حديد" من الناحية القانونية والشرعية.