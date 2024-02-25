انت الان تتابع خبر تتضمن 4 فقرات.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ10 من الفصل التشريعي الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 10 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 169 نائباً.



وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، والقراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال الموظفين الحرفيين في العراق.