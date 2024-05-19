انت الان تتابع خبر بعد حادثة الرئيس الإيراني.. العراق يصدر توجيهاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن "فرق الإنقاذ ستصل للموقع المحتمل لهبوط طائرة الرئيس الإيراني اضطراريا خلال نصف ساعة".

وتعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، والطيار ومساعد الطيار ومساعد طاقم الطائرة.

