انت الان تتابع خبر رئاسة إقليم كردستان تعبر عن قلقها بعد اغتيال هنية: تطور خطير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، ورد لـ الخليج 365، انه "ندين استهداف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان ضيفاً على طهران، وننظر بقلق عميق إلى هذا التطور الخطير".

وأضاف البيان، ان "زيادة تعقيد الأوضاع، تهدد أمان واستقرار المنطقة ككل، وتستتبع تداعيات وتطورات أسوأ".

