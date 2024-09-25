انت الان تتابع خبر السامرائي يطلق حملة "الإخاء" لإغاثة الشعب اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف ي بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي وصل إلى مقر ديوان الوقف السني برفقة وفد رفيع من تحالف عزم ويطلق حملة (الاخاء) لتوحيد الجهود الإنسانية بغية تخفيف معاناة الشعب اللبناني".



ونقل المكتب عن السامرائي قوله، إن "الاعتداءات الاسرائيلية اودت بحياة المئات من المدنيين، وأسفرت عن جرح آلاف الأبرياء".