العراق وتركيا يبحثان تطورات الحرب الإقليمية

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " نائب ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان تطورات الحرب الإقليمية، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل ".



وشدد الوزيران: "على ضرورة تعزيز التنسيق الدبلوماسي بين الدول الإسلامية لضمان استقرار المنطقة ومنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر".