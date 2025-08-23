انت الان تتابع خبر الأعرجي يؤكد أهمية الإسراع بإنهاء ملف مخيم الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم السبت، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري وبحث مع الجهود الكبيرة لوزارة الهجرة فيما يخص ملف النازحين وكل ما يتعلق بعودتهم الطوعية الى مناطقهم الأصلية" .وأضاف المكتب، "كما جرى بحث ملف مخيم الهول السوري والتأكيد على أهمية الإسراع بإنهاء هذا الملف من خلال مطالبة الدول بسحب ما تبقى من رعاياها داخل المخيم" .

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية ماضية بإجراءات وخطط إعادة النازحين إلى مدنهم الأصلية، وأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يدعم عودة النازحين والتي جاءت كأولوية ضمن البرنامج الحكومي"، مبينا أن "عمليات تأهيل النازحين مستمرة، تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع".

