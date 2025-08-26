انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. استراليا تطرد السفير الإيراني وتحظر الحرس الثوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن وكالة الاستخبارات المحلية، هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية "أسيو" جمعت معلومات استخباراتية موثوقة كافية للتوصل إلى "استنتاج مقلق للغاية" مفاده أن الحكومة الإيرانية دبرت هجومين على الأقل ضد الجالية اليهودية في البلاد.



وأضاف، ان "إيران سعت لإخفاء تورطها، لكن استخبراتنا تقدر أنها كانت وراء الهجمات على مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني في 20 أكتوبر من العام الماضي، وكنيس "عداس إسرائيل" في ملبورن" في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن "أسيو" ترجح ضلوع طهران في هجمات لاحقة أيضا.

ووصف هذه الاعمال بانها "كانت عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية"، بحسبما نقلت روسيا اليوم.

وأضاف ألبانيز، أنه ردا على ذلك فقد أبلغت الحكومة السفير الإيراني في أستراليا بأنه سيطرد من البلاد، وأنها ستصدر تشريعا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تطرد فيها أستراليا سفيرا أجنبيا.

وقد علقت أستراليا عمل سفارتها في طهران، وتم نقل جميع دبلوماسييها من هناك إلى دولة ثالثة.