وزير العدل يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوزير ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الوكلاء والكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، وناقش الاجتماع بشكل مفصّل الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن السجون وتطوير منظومة الدفاع المدني فيها، إضافةً إلى متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بتأمين كافة المستلزمات الضرورية لعمل الأقسام الإصلاحية".وأضافت الوزارة، أنه "تم بحث أبرز التحديات التي تواجه إدارات السجون، ومتابعة نسب انخفاض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية".

وبحسب البيان، أكد شواني على "أهمية الارتقاء بمستوى البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية"، موجهاً بـ"تشكيل لجان خاصة لمتابعة احتياجاتها الفنية والخدمية، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني بشكل دوري، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوث حالات طارئة، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للنزلاء والمنتسبين على حد سواء".

وشدد الوزير على أن "الوزارة ماضية في نهجها لتطوير الواقع الإصلاحي ودعم كوادرها بالوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً للمنهاج الحكومي".

