انت الان تتابع خبر "تشابه الأسماء" يلاحق العراقيين الى امريكا.. محاكمة "صائدي مكافآت" اعتقلوا عراقيًا بالخطأ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "صادو المكافآت" هم اشخاص مسلحون يرتبطون بشركات تعمل على البحث واعتقال المتهمين والمطلوبين الذين تحدد السلطات الامريكية مكافآت مالية لمن يدلي عليهم، وبعد اشهر من المتابعة والعمليات الاستخبارية، قام انقض صائدو المكافات على حسين السعدي والبالغ من العمر 22 عاما، اثناء قيامه بحلاقة زبون له في محله المرتبط بمنزله حيث يعمل حلاقا، حيث نزل 3 اشخاص سود مسلحين من شاحنة وقاموا باعتقال السعدي وقالوا له انه متهم بالقتل العمد بالإرهاب، قبل ان يقوم بالضحك بشكل عميق.



السعدي هاجرت عائلته الى الولايات المتحدة عام 2012، ويعمل بالحلاقة، لكن يبدو ان صائدي المكافات اشتبهوا بينه، وبين شخص اخر مطلوب اسمه حسين السعيدي، والمطلوب بجريمة قتل في دالاس عام 2024، لكن يعتقد ان السعيدي هرب الى العراق بعد ان قام بكسر قيد المراقبة المعلق بكاحله عقب ان تم اطلاق سراحه بكفالة بقيمة 500 الف دولار.

ومع ذلك، يواجه ثلاثة من صائدي المكافآت الآن اتهامات جنائية، بما في ذلك الاختطاف، بسبب القبض على السعدي بشكل غير قانوني والاعتقاد بأنه كان المشتبه به في جريمة القتل.