انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد على إيجاد الشراكات الفاعلة لتطوير الصناعات البتروكيماوية الصديقة للبيئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في ابو ظبي، اليوم الخميس، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، بهدف تحقيق النمو المستدام والمصالح المشتركة بين البلدين، وكذلك مناقشة الخطوات المطلوبة لمباشرة شركة مصدر الإماراتية بمشروع توليد (1000) ميكا واط من الطاقة الشمسية في العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "سعي العراق الى تعزيز التعاون الجاد مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير قطاع الطاقة، وايجاد الشراكات الفاعلة من اجل تطوير الصناعات البتروكيماوية الصديقة للبيئة، وتعزيز مكانته في هذا المجال".

