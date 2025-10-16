انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث في الفلوجة دعم الحملة الانتخابية وتكريس مبدأ الشراكة لخدمة المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي حضر التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن التحالف عيسى ساير مضعن في منطقة الأزركية بمدينة الفلوجة، على رأس وفد رفيع من قيادات تحالف العزم ووزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وبحضور جمع من شيوخ ووجهاء المدينة وعدد كبير من أبناء المنطقة".

وأكد السّامرائي خلال كلمته في التجمع "أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في الأنبار وتعزيز المشاركة الشعبية فيها"، مشدداً على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً وطنياً منسجماً يكرّس مبدأ الشراكة لخدمة المواطنين".

وعبّر الحاضرون عن "دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".

وفي سياق اخر، "زار رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي على رأس وفد رفيع من قيادات التحالف ووزير التربية إبراهيم نامس سلام عجمي طه الحلبوسي في مدينة الفلوجة، حيث كان في الاستقبال جمع من شيوخ ووجهاء المدينة وعدد من الشخصيات الاجتماعية".

وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث احتياجات الفلوجة الخدمية والتربوية، والتأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع الأهالي".

وأكد المواطنين، "دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".