العراق والناتو يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطويرِ العلاقات

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحثُ أوضاعِ المنطقةِ والتطوّراتِ الأمنيّةِ الراهنة"، حيث أكد الوزير "أهميّةَ الحفاظِ على أمنِ المنطقةِ واستقرارِها"، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرارِ الإقليمي يسهمُ في دعمِ جهودِ التنميةِ والازدهارِ الاقتصادي.

من جانبه، شدد كولومينا على "أهميّةِ تعزيزِ التعاونِ المشتركِ بين العراقِ وحلفِ الناتو، وضرورةِ تطويرِ العلاقاتِ السياسيّةِ مع العراق إلى جانبِ الجهودِ المبذولةِ في بناءِ القدراتِ العسكريةِ ودعمِ مساراتِ النموِّ الاقتصادي".

وأشادَ فؤاد حسين بـ"الجهودِ المشتركةِ بين الجانبين"، مؤكداً أن "التعاونَ البنّاءَ مع الحلفِ يجبُ أنْ ينعكسَ إيجابًا على حياةِ المواطنينَ العراقيين من خلال تعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ والتنمية المستدامة".