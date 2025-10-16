انت الان تتابع خبر السوداني: سنحل أزمات السكن وفرص العمل والمشاريع التنموية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني من محافظة بابل، "نعلن تجديد العهد بأن يبقى العراق أولاً في الخدمات والبناء والأمن والاستقرار وعلاقاتنا الدولية"، موضحا "بابل عانت من سوء الإدارة والإهمال وكانت تسمى ببابل المنكوبة ومنذ اليوم سنسمع بمصطلح بابل المخدومة".وأضاف "أنجزنا في بابل مشاريع خدمية مهمة منها مجاري الحلة الكبير بمرحلتيه الأولى والثانية"، مردفا "قريباً مشروع مستشفى سدة الهندية سيرى النور وشملنا بابل بمشروع التشغيل والإدارة المشتركة للمستشفيات الحديثة".

ولفت السوداني الى أن "الحفاظ على المنجزات يحتاج الى مشاركة فاعلة بالانتخابات"، مضيفا "سنحل أزمات السكن و فرص العمل والمشاريع التنموية وسنمضي بمشروع طريق التنمية الذي يمثل حلم العراق والعراقيين

وتابع رئيس الوزراء "من يختار مقاطعة الانتخابات فأنه يفسح المجال للفاشلين والفاسدين".