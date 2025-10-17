اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي يشدد على ضرورة تعزيز روح المشاركة الوطنية ودعم المرشحين الأكفاء

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي حضر، برفقة الشيخ علي حماد سمير، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن التحالف في بغداد الفريق المتقاعد عماد الدليمي، بحضور قيادات من تحالف العزم وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع من أبناء العاصمة".
وأكد السّامرائي خلال كلمته "أهمية الحملة الانتخابية لتحالف العزم في بغداد"، مشددا على "ضرورة تعزيز روح المشاركة الوطنية ودعم المرشحين الأكفاء القادرين على تمثيل أبناء العاصمة وخدمة قضاياهم".
وعبّر الحاضرون عن دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم في المرحلة المقبلة.
