السوداني: سنتخذ جميع الإجراءات للوصول إلى قاتلي صفاء المشهداني وتقديمهم للقضاء

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مجلس عزاء عضو مجلس محافظة بغداد، والمرشح للانتخابات النيابية الشهيد صفاء حسين المشهداني، الذي استُشهد قبل يومين بحادث إرهابي".وتابع، أن "السوداني أدى واجب العزاء وقرأ سورة الفاتحة على روح الفقيد، وعبر عن مواساته لذويه بهذا المصاب الأليم"، مؤكداً أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول للجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".