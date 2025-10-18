انت الان تتابع خبر أمين بغداد يطلق برنامجه الانتخابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، "وسط تجمع جماهيري غفير، وبرؤيةٍ واضحة نحو مستقبلٍ واعد، أطلق المرشّح رقم واحد في تحالف قوى الدولة الوطنية، الشاب الامين المهندس عمار موسى كاظم ، برنامجه الانتخابي، الذي يعبّر عن تطلعاته التنموية لمدينة بغداد".

ويأتي هذا الإطلاق وفق البيان "تأكيداً لنهجٍ واقعيٍّ ومسؤول، يضع المواطن في قلب الأولويات، ويرتكز على العمل الجاد من أجل تحسين الخدمات، وتعزيز البنى التحتية، واستكمال ما تم انجازه من مشاريع تطويرية غيرت مشهد العاصمة واعادت وجهها المشرق من جديد".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 11 تشرين الثاني 2025 إجراء الانتخابات التشريعية في عموم البلاد لاختيار 329 نائبا في مجلس النواب.