انت الان تتابع خبر ارتفاع السكن والتبغ وانخفاض اللحوم.. التضخم يرتفع في أيلول بنسبة 0.2% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معدل التضخم شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر ايلول الماضي، بنسبة (0.2%) مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، لافتة الى ان "التضخم السنوي خلال شهر ايلول، انخفض بنسبة (0.3%) مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2024".



وأضافت ان "اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية، سجلت انخفاضا بنسبة (0.2%)، خلال شهر ايلول، متأثرة بانخفاض اسعار الاسماك بنسبة (5.5%)، واللحوم بنسبة (0.7%)، والخبز والحبوب انخفضت اسعارها بنسبة (0.2%)".

وأشارت الى ان "خمسة اقسام اخرى سجلت اسعارها انخفاضا خلال شهر ايلول، وهي قسم الملابس والاحذية، انخفضت اسعاره بنسبة (0.8%)، وسجلت اسعار اقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والاتصال، والفنادق انخفاضا بنسبة (0.1%) لكل قسم منها، وانخفض قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.3%)".

وأوضحت انه "سجل قسم السكن ارتفاعا بنسبة (0.9%)، مع ثلاثة اقسام اخرى ارتفعت اسعارها، وهي قسم التبغ ارتفع بنسبة (0.2%)، وقسم الصحة بنسبة ارتفاع (0.4%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2.2%)، وحافظ قسما التعليم والنقل على ذات المعدلات المسجلة خلال شهر اب السابق".

