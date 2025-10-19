انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يشكل لجنة لحل مشكلة التدرج الطبي خلال أسبوعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، تضم نقيب الأطباء وممثلين عن مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية والأطباء الشباب، لاتخاذ خطوات عملية لحل مشكلة متطلبات التدرّج الطبي لخريجي الكليات الطبية وذوي المهن الصحية.



وبحسب البيان، فان السوداني وجه بأن تنجز اللجنة أعمالها خلال أسبوعين، لتسهيل مسار إتمامهم للمدد المذكورة في القانون، التي تمكنهم من العمل في اختصاصهم في مجالات القطاع الخاص والخدمات الطبية والعلاجية.

