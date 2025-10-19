انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مؤتمر هيئة الضمان الصحي العراقي الأول تابعته الخليج 365، "نثمن الجهد الكبير للعاملين في هيئة الضمان الصحي وعموم القطاع الصحي الخدمي"، مشددا على "التزام الحكومة بالدعم المستمر لوزارة الصحة لتنفيذ مفردات النظام الصحي".وأشار رئيس الوزراء إلى "إطلاق الاعمال التنفيذية بالمدينة الصناعية الدوائية في جنوب بغداد واستمرار العمل في عدد كبير من مشاريع المستشفيات مختلفة السعات بجانب التأكيد على إكمال البنى التحتية سواء في مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد أو المحافظات".

واعتبر السوداني، أن "الضمان الصحي يمثل خطوة إصلاحية"، مؤكدا على "استمرار العمل بالشمول التدريجي للشرائح المشمولة بنظام التأمين الصحي، وضرورة التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية مع القطاع الخاص وبشكل متوازن ليشمل مؤسسات وزارة الصحة الى جانب العيادات والصيدليات الخاصة بالإضافة الى توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الضمان الصحي".

وأوضح أن "أهداف قانون الضمان الصحي هي الارتقاء بمؤسسات وزارة الصحة وتطويرها لتقديم افضل الخدمات الطبية"، لافتا الى "أهمية تفعيل البرنامج الالكتروني ليشمل جميع المحافظات لضمان شمول المشتركين بالخدمات الصحية والتوجه لاعتماد الحوكمة والتطبيقات الإلكترونية في عمل الهيئة".

