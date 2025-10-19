اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يعزي كينيا بوفاة رئيس وزرائها الأسبق: خسارة للقارة الافريقية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، انها "تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة، بوفاة رئيس الوزراء الأسبق رايلا أودينغا، الذي شكّل رحيله خسارة كبيرة لبلاده وللقارة الإفريقية، لما عُرف به من إسهامٍ وطنيٍّ بارزٍ في خدمة الشعب الكيني وتعزيز قيم الديمقراطية والتنمية".

وأضاف البيان، "تتقدم وزارة الخارجية باسم حكومة وشعب جمهورية العراق إلى أسرة الفقيد والشعب الكيني بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة".
