انت الان تتابع خبر السوداني: العراق بدأ تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق بمجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تصريحات صحفية تابعتها الخليج 365، إنه "بدون حلّ عادل إلى القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة غير مستقرة وستتكرر الأحداث، وندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة".وأضاف السوداني، أن "إيران دولة مهمة ومؤثرة ويجب التعامل معها باحترام ومن خلال الحوار المباشر، ويجب أن تكون علاقتنا مع أميركا قائمة على الشراكة لا على القرارات الأحادية".

وتابع رئيس الوزراء، أن "العراق أحرز تقدماً مهماً في إصلاح نظامه المالي"، مشيرا الى ان "داعش الإرهابي لم يعدّ يمثل تهديداً كبيراً داخل العراق، وتقديرات وزارة الدفاع تشير إلى وجود ما بين 400 و500 داعشي في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد".

ولفت السوداني، الى ان "وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأميركيين في قاعدة الأسد ستبقى في العراق لمراقبة الحدود السورية".

وأكد السوداني، أن "العراق بدأ تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق في مجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات".