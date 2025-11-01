انت الان تتابع خبر العراق يدين المجازر والانتهاكات في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة أنها "تُعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للمجازر والانتهاكات التي ترتكبها “قوات الدعم السريع” في مدينة الفاشر غربي السودان، وما تخلّفه من ضحايا ومعاناة إنسانية جسيمة بين المدنيين الأبرياء".

ورفضت الوزارة "بشدة كل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار أو المساس بسيادة الدولة في السودان الشقيق، وتحذر من مخاطر المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع أو تكريس أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو السياسي للبلاد".

وأكدت "دعم العراق الكامل لاعتماد طريق الحوار سبيلاً لحل المشكلات ونبذ العنف واللجوء إلى المسار السلمي، ومساندتها لهذا المسار في إطار حوار وطني يُسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني".