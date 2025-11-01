انت الان تتابع خبر السامرائي: بغداد كانت وستبقى مركز القرار الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ "بغداد كانت وستبقى مركز القرار الوطني"، مشدداً على أهمية "دعم المرشحين الأكفاء الذين يمثلون صوت العاصمة في مشروع تحالف العزم، الذي ينطلق من رؤية وطنية تسعى لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار وخدمة أبناء العراق جميعاً".

كما عبّر الحاضرون وفق البيان عن "دعمهم الكبير لتحالف العزم وبرنامجه وقيادته، وثقتهم بقدرة التحالف على تحقيق تطلعات المواطنين وتمثيلهم بمسؤولية في المرحلة المقبلة".