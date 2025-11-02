انت الان تتابع خبر "لنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى".. مبعوث ترامب يباشر مهامه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "بفضل القيادة العظيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق الآن، أنا على رأس عملي".



وأضاف: "دعونا نجعل العراق عظيما مرة أخرى!".

وسبق ان كشف سافايا في بيان مطول، طبيعة النظرة والرؤية الامريكية الى العراق، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الامريكية أوضحت انه لا مكان للمجاميع المسلحة خارج سلطة الدولة، والجميع يجب ان يعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة وتحت راية واحدة لازدهار العراق.