انت الان تتابع خبر رئيس العزم في بغداد مخاطبا "الأخ": حقوق الناس لـ20 عاما اختصرها بعودته للمنصب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "آلاف المغيبين والمعتقلين وملايين المهجرين، ولم يفكر "الأخ" يومًا بإعادة حقوقهم عندما كان في اعلى هرم السلطة، وخطابه الانتخابي جاء ليجعل كل هموم الناس لـ20 عاما محصورة بشيء واحد فقط وهو عودته للمنصب الذي خرج منه".



وأضاف القيسي ان "هذه حقيقة برنامجه السياسي والانتخابي أيها البغداديون والمحافظات الأخرى"، مشيرا الى انه "أما الديوان، فلن يكون لك في صدره مكان"، مذيّلًا تغريدته بوسم #لن_تعود.