وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية

بغداد - ياسين صفوان - وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين من بغداد، وتابعته الخليج 365، انه "بحثنا في بغداد ملفات التجارة والمياه، ونحن نسعى لإدامة أمن العراق واستقراره".وأضاف وزير الخارجية التركي، انه "يجب أن يصل التعاون بين دول المنطقة إلى أعلى المستويات"، مشيرا الى "الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق هي الأولى من نوعها".

وأوضح ان "الاتفاقيات التي سنوقها اليوم سوف تفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية".

وقدم فيدان "الشكر للقيادة العراقية العليا وعلى رأسها رئيس الوزراء بما يخص ملف التنمية".