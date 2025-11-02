انت الان تتابع خبر للمرة الثانية.. رد شكوى هيبت الحلبوسي ضد وزير التربية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثائق رسمية صادرة من القضاء وردت لـ الخليج 365، جاء القرار كالتالي:

لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه لما استند اليه من أسباب موافق للأصول واحكام القانون اذ تأيد من التحقيقات التي أجرتها المفوضية في الشكوى المقدمة من الطاعن بحق المرشحين إبراهيم نامس الجبوري وقتيبة رحيم العسافي ومشتاق طالب (عيادة عدم ارتكابهم ما يستوجب استبعادهم من الترشح للانتخابات البرلمانية لسنة ٢٠٢٥ على وفق صلاحية المفوضية الواردة بالمادتين (١٠ خامساً) و (۱۸) من القانون رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱۹ المعدل مما يقتضي رد الشكوى وهذا ما أنتهى اليه القرار المطعون فيه لذا واستناداً للمادتين (۱۹و۲۰) من قانون المفوضية قرر تصديقه ورد لائحة الطعن واسبابها وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/١١/٢م .