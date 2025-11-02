انت الان تتابع خبر العباسي يؤكد حرص العراق على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال اللقاء، وفق البيان "جرى استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، لاسيما في مجال ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتدريب وبناء القدرات بما يعزز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للعراق وتركيا".

ونقل البيان عن وزير الدفاع تأكيده "حرص الحكومة العراقية على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار، وبما يضمن عدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بـ"جهود العراق في محاربة الإرهاب وحماية الأمن الإقليمي"، مؤكداً رغبة بلاده في فتح آفاق جديدة من التعاون الدفاعي والتقني والتدريب العسكري مع المؤسسات العراقية.