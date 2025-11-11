انت الان تتابع خبر السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن "الامانة الان في اعناق الجميع"، مردفا "اننا في كتلة العزم نؤمن أن الانتخابات لا يجب ان تكون معركة شعارات بل هي بداية لمسار وطني جديد قوامه العمل الصادق والشراكة الحقيقية والخدمة العامة".

وتابع السامرائي "ندعو جميع القادة السياسيين وكل القوى المتنافسة الى الوفاء بالوعود التي قدموها للناس لترجمتها الى افعال ملموسة تليق بثقة المواطن العراقي"، داعيا التيار الصدري الى المشاركة في الحكومة المقبلة.

وشهد العراق، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، إجراء انتخابات برلمانية هي السادسة التي تجري في عموم البلاد بعد أحداث العام 2003.